Trwają prace nad koncepcją CPK

Rząd we wtorek zajmie się projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port „Solidarność” - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł, jego budowa ma potrwać 10 lat.

Port lotniczy Solidarność ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, w powiecie grodziskim.

27 kwietnia br. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim Mikołaj Wild.

Przyjęto w nim Koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego jako węzła transportowego, opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym. Port Solidarność powinien stanowić centrum udoskonalonego systemu transportu kolejowego.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów na posiedzeniu wysłuchała informacji w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął Koncepcję na posiedzeniu w ubiegły czwartek.

Jak mówił w piątek na konferencji prasowej Wild, prezentując dziennikarzom Koncepcję, pierwszy samolot odleci z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 r. Przez najbliższe dwa lata mają trwać prace przygotowawcze do inwestycji. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł.

Mikołaj Wild podał, że sama budowa portu lotniczego pochłonie 20 mld zł; rozbudowa węzła kolejowego waha się, zgodnie z szacunkami przyjętymi w studium wykonalności dla kolei dużych prędkości, między kwotą 8 a 9 mld zł. Komponent drogowy może zaś kosztować - w zależności od zakresu prac - między 2 a 7 mld zł - mówił Wild.

Podał, że na umiejscowienie CPK potrzeba 3 tys. hektarów. Dla porównania największy port lotniczy w Polsce, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, ma 635 ha.

Wild przekazał też, że według obecnych cen wartość gruntów rolnych pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego jest szacowana na ok. 240 mln zł. Jednak jesteśmy gotowi ponieść koszty znacznie wyższe - mówił Wild, pytany o odszkodowania dla mieszkańców Stanisławowa, którzy będą musieli być przesiedleni w związku z budową CPK.

Koncepcja portu wymaga zmiany dokumentów strategicznych. Już wkrótce będziemy pracować nad nową strategią transportu - tłumaczył. Ma być także przyjęta tzw. specustawa, aby przyspieszyć realizację inwestycji.

Jednym z argumentów przemawiających za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługujący ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku - według szacunków - ma to być 14 mln. Przez pierwsze osiem miesięcy br. port obsłużył 10,4 mln pasażerów - to o 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepustowość Lotniska Chopina wynosi 20 mln osób rocznie.