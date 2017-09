Mszczonów dzieli skórę na niedźwiedziu

Mszczonów także skorzysta na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - ocenia burmistrz tego miasta Grzegorz Kurek. Dodał, że gminę Mszczonów dzieli od terenu, gdzie ma powstać nowe lotnisko tylko ok. 20 km.

Kurek zauważył, że w okolicach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego są ziemie bardzo dobrej jakości. Grunty mają II i III klasę. Nikt rozsądny nie przeznaczy takiej ziemi na magazyny i tereny związane z logistyką. Na terenie gminy Mszczonów ziemie są słabsze, u nas można budować do woli. A dojazd zajmie kilkanaście minut, bo dzieli nas od przyszłego portu około 20 km - powiedział Kurek.

Burmistrz przypomniał, że gmina Mszczonów była brana pod uwagę jako jedna z możliwych lokalizacji CPK. Ostatecznie wybrano Stanisławów w gminie Baranów, w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim.

Sytuacja może się jednak zmienić. Jeszcze zwykli ludzie muszą się wypowiedzieć na temat tej lokalizacji. A wokół Baranowa jest sporo dużych miast, czy to Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Błonie. Ludzie stamtąd mogą protestować, co może bardzo opóźniać prace przy dokumentacji - powiedział Kurek.

Pełnomocnik ds. CPK Mikołaj Wild mówi, że Mszczonów odpadł z lokalizacji CPK, z kilku powodów. Przede wszystkim jest stosunkowo daleko położony od Warszawy, po drugie nie umożliwia posadowienia głównego węzła kolejowego Rzeczpospolitej, po trzecie operowanie na tym porcie w formule 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku byłoby dość utrudnione ze względów środowiskowych - mówił.

We wtorek rząd rozpatrzy projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port „Solidarność” - Centralny Port Komunikacyjny (CPK) dla Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł, jego budowa ma potrwać 10 lat.

27 kwietnia br. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim Mikołaj Wild.

Przyjęto w nim Koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego jako węzła transportowego, opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym. Port Solidarność powinien stanowić centrum udoskonalonego systemu transportu kolejowego.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów na posiedzeniu wysłuchała informacji w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął Koncepcję na posiedzeniu w ubiegły czwartek.

Jak mówił w piątek na konferencji prasowej Wild, prezentując dziennikarzom Koncepcję, pierwszy samolot odleci z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 r. Przez najbliższe dwa lata mają trwać prace przygotowawcze do inwestycji. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł.

Jednym z argumentów przemawiających za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługujący ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku - według szacunków - ma to być 14 mln. Przez pierwsze osiem miesięcy br. port obsłużył 10,4 mln pasażerów - to o 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepustowość Lotniska Chopina wynosi 20 mln osób rocznie.

