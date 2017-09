Poleć nas! – trwa promocja Kasy Stefczyka

W Kasie Stefczyka trwa akcja promocyjna skierowana do członków Kasy. Polega ona na poleceniu jej oferty, co przyniesie korzyści polecającemu, a osobie zapisującej do Kasy – możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty finansowej. Warto zapoznać się z warunkami promocji

Zasady promocji są proste, a skorzystać z niej mogą zarówno członkowie preferujący internetowy kontakt, jak i ci przyzwyczajeni do bardziej tradycyjnych metod komunikacji.

Jak to zrobić?

Przede wszystkim pełnoletni członek Kasy najpierw powinien zgłosić swój udział – albo poprzez dedykowaną stronę internetową www.kasastefczyka.pl/konkursy/polecnas, albo w placówce Kasy. W obu przypadkach podczas rejestracji należy wypełnić prosty formularz, w którym należy podać aktualny numer telefonu komórkowego, 3 ostatnie cyfry PESEL i numer członkowski oraz spełnić pozostałe wymogi regulaminu promocji. Po dokonaniu rejestracji możliwe będzie otrzymanie kodu polecającego. Ten kod należy przekazać następnie osobie, której chcemy polecić usługi Kasy jako nowemu członkowi.

Jak przekazać kod?

Członkowie Kasy, który otrzymali Kod polecający mogą go przekazać w sposób dla nich najwygodniejszy. Można to zrobić ustnie, a także mailem, SMS-em, przez portal społecznościowy Facebook lub wręczając polecanemu otrzymany wydruk.

Kiedy polecenie będzie skuteczne?

Zgodnie z regulaminem promocji, aby polecenie było skuteczne, nowy członek zapisując się do Kasy Stefczyka powinien przekazać w oddziale otrzymany kod w dowolnej formie i zaciągnąć Pożyczkę Gotówkową (RRSO: 37,38%) na kwotę minimum 1000 zł oraz spełnić pozostałe warunki promocji.

Jakie są korzyści?

Po spełnieniu wszystkich warunków promocji „Poleć nas!” członek Kasy polecający jej ofertę zostanie wynagrodzony kwotą 50 zł przelaną na jego konto w Kasie. Za maksymalnie 10 skutecznych poleceń otrzymać można więc łącznie nawet 500 zł!

Promocja „Poleć nas!” obowiązuje od 1 września do 30 listopada 2017 r. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w placówkach Kasy oraz na www.kasastefczyka.pl.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.