Szydło w Azotach Tarnów: to ważny dzień - nowa inwestycja

Grupa Azoty uruchomiła nową Wytwórnię Poliamidów II w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Koszt inwestycji to 320 mln zł. - Dla polskiego rządu rozwój gospodarczy jest priorytetem. Chcemy, żeby Polska rozwijała się coraz szybciej - powiedziała podczas uroczystości premier Beata Szydło.

Wytwórnia Poliamidów II – taką oficjalną nazwę nosi nowa i bardzo nowoczesna instalacja produkująca jedno z najszerzej stosowanych tworzyw konstrukcyjnych świata – Poliamid 6. Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek, 25 września na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. W inauguracji udział wzięli: premier Beata Szydło oraz dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Dzisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko dla Grupy Azoty, regionu tarnowskiego oraz Małopolski, ale i dla całej polskiej gospodarki. Chcemy, jako rząd, wspierać polskie podmioty, aby skutecznie konkurowały na światowych rynkach, dostarczały wysoko przetworzone produkty, a dzięki temu robiły kolejny krok naprzód w trwającej 4 rewolucji przemysłowej. Grupa Azoty to także spełnienie naszych oczekiwań pod adresem spółek Skarbu Państwa, aby były kołem napędowym polskiej gospodarki, inwestowały, stawiały na innowacje, rozwijały się i stawały się coraz większymi graczami zarówno na rynkach europejskich, jak i w świecie. Tylko współpraca znakomitych fachowców, sprawnych managerów oraz klarowna wizja rozwoju może to zapewnić – powiedziała Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Według przedstawicieli Azotów, poliamid jest obecnie jednym z najważniejszych tworzyw konstrukcyjnych używanych w wielu branżach, m.in. motoryzacji, przemyśle lotniczym, elektronicznym i elektrotechnicznym, a także odzieżowym czy medycynie. Dzięki nowej instalacji Azoty będą przetwarzać kaprolaktam, półprodukt wyprodukowany w zakładach grupy w Puławach, Tarnowie i niemieckim Guben. Kaprolaktam stanowi bazę do produkcji tworzyw konstrukcyjnych.

Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II to kolejny dowód, że w Grupie Azoty z żelazną konsekwencją realizujemy naszą strategię rozwoju. Zakłada ona wdrażanie innowacji spełniających oczekiwania naszych klientów, a zarazem będących dźwignią rozwoju Grupy Azoty, przemysłu chemicznego i całej polskiej gospodarki. Z chwilą uruchomienia tej wytwórni przestajemy być dostawcą kaprolaktamu, a skupiamy na poliamidach oraz ich pochodnych, położonych dalej w łańcuchu i pozwalającymi na osiąganie wyższych marż – podkreślił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Wytwórnia Poliamidów II jest projektem szczególnym z uwagi na wysoką innowacyjność i oparcie o najnowocześniejsze światowe technologie. Instalacja pozwoli Grupie Azoty rozwijać kolejne elementy łańcucha produktowego i wzmocni integrację spółek Grupy w Tarnowie, Puławach i niemieckim Guben.

Poliamid 6, wytwarzany w Grupie Azoty S.A. pod nazwami handlowymi Tarnamid® i Alphalon™ to tworzywo konstrukcyjne o szerokim zastosowaniu. Używa się go w wielu branżach, m.in. motoryzacji, przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym czy medycynie. W nowej wytwórni produkowany będzie wysokiej jakości Poliamid 6 przeznaczony do przetwórstwa metodą wtrysku oraz wytłaczania.

Ostatnie lata to czas intensywnych inwestycji Grupy Azoty w Tarnowie. Spośród kluczowych projektów poza otwieraną Wytwórnią Poliamidu II, zrealizowana została także Instalacja Granulacji Mechanicznej II o budżecie sięgającym 141 mln złotych. Grupa rozpoczęła też budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ma zostać ukończone w 2018 roku (budżet 74 mln zł). Na liście inwestycji w tym i przyszłym rok znajdują się też m.in. budowa Turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w EC oraz intensyfikacja instalacji kwasu azotowego, która zaspokoi potrzeby Grupy Azoty S.A. na ten surowiec. W trakcie rozruchu technologicznego znajdują się: instalacja odazotowania spalin z budżetem sięgającym 44.5 mln zł. oraz instalacja odsiarczania spalin z budżetem 45 mln zł. W trakcie realizacji w Jednostce Biznesowej Nawozy (JBN) jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie purge gazów z instalacji syntezy amoniaku” z budżetem 23 mln zł. Termin zakończenia tej inwestycji to 2018 rok. W 2017 roku zakończono natomiast w Jednostce Biznesowej Nawozów realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego stokażu kwasu azotowego technicznego – Etap 1” z budżetem 15 mln zł. Trwają też intensywne prace nad rozpoczęciem realizacji zadania pod nazwą „Wytwórnia Tworzyw Modyfikowanych”, która pozwoli na dalsze rozszerzenie oferty w kierunku produktów bardziej przetworzonych i z wyższą marżą. Budżet tego zadania to ok. 120 mln zł. Od początku 2015 roku na inwestycje w tarnowskich zakładach Grupa Azoty przeznaczyła ponad 726 milionów złotych.

autor: P. Tracz / KPRM

Grupa Azoty to lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.