Giełda: Wszystko przed Yellen

Na giełdach w zachodniej Europie spadki indeksów. Zanim - o 18.45 - rozpocznie się wystąpienie szefowej Fed Janet Yellen, uważane za najważniejsze wydarzenie wtorku na rynkach, do tego czasu jeszcze dużo się wydarzy - informują maklerzy.

Wystąpienie Yellen będzie uważnie śledzone przez inwestorów - co do dalszych zmian w polityce monetarnej w USA, zwłaszcza że w samym Fed obecnie brak jest zgody czy jeszcze przed końcem 2017 r. podwyższyć stopy procentowe.

We wtorek, jeszcze przed Yellen, o 15.30 Loretta J.Mester, prezes Fed w Cleveland, weźmie udział w panelu NABE. O 16.30 o rynku pracy będzie mówić Lael Brainard, z Fed, a o 17.30 prezes Fed z Atlandy Raphael Bostic wystąpi w Atlanta Press Club.

We wtorek głos zabierze też przedstawiciel rady EBC Peter Praet, podczas konferencji EBC we Frankfurcie - o 14.00.

Na rynku pojawi się tego dnia sporo danych makro, w tym o 15.00 wskaźnik z rynku nieruchomości S&P CoreLogic CS - za lipiec, o 16.00 sprzedaż domów na rynku pierwotnym w USA w VIII, wskaźnik zaufania konsumentów w USA we IX, opracowany przez Conference Board, oraz wskaźnik aktywności wytwórczej w VIII podawany przez Fed z Richmond.

W poniedziałek William Dudley, prezes Fed z Nowego Yorku, ocenił, że inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrośnie i ustabilizuje się wokół 2-proc. celu w średnim terminie, a w ślad za tym Rezerwa Federalna może dalej stopniowo podnosić stopy procentowe. Dodał, że podstawowym instrumentem stosowanym w polityce monetarnej przez Fed pozostaną stopy procentowe.

Obecnie analitycy szacują, że szanse na podwyższenie amerykańskich stóp procentowych w USA w grudniu wynosi 60 proc., po już dwóch podwyżkach w tym roku - w marcu i w czerwcu.

Tymczasem w Niemczech - po niedzielnych wyborach do Bundestagu - na wtorek zaplanowano pierwsze spotkania frakcji parlamentarnych.

Posłowie narodowo-konserwatywnej Alternatywy dla Niemiec (AfD) spotykają się rano, a po południu - deputowani CDU kanclerz Angeli Merkel.

Analitycy wskazują, że jednym z prawdopodobnych scenariuszy budowy koalicji w Bundestagu jest układ: CDU/CSU, Liberałów z FDP i Zielonych.

A w Katalonii zwolennicy oddzielenia się od Hiszpanii nie rezygnują z przeprowadzenia referendum niepodległościowego 1 października.

Tymczasem hiszpańskie władze liczą na to, że w wystarczającym stopniu „zdyskredytowały” plan przeprowadzenia takiego referendum niepodległościowego, by do niego nie doszło.

„Może w niedzielę odbyć się jakaś impreza, podczas której na placach i ulicach pojawią się jakieś punkty do głosowania i odbędzie się udawane głosowanie. Ale to nie będzie referendum” - stwierdzili przedstawiciele rządu w Madrycie. Wyjaśnili, że Katalonia nie ma właściwej komisji wyborczej, punktów wyborczych, kart do głosowania ani innych materiałów wymaganych do przeprowadzenia takiego plebiscytu.

Na Półwyspie Koreańskim - nadal napięta sytuacja. Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa poinformował, że USA ma 4-5 różnych scenariuszy, jak rozwiązać kryzys związany z Koreą Północną, a niektóre są „groźniejsze” od innych. Ambasador Chin w ONZ ocenił zaś, że sytuacja związana z Koreą Północną staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Tymczasem Korea Płn. przerzuca lotnictwo i zwiększa obronę swojego wschodniego wybrzeża po przelocie amerykańskich bombowców B-1 - poinformowała we wtorek południowokoreańska agencja prasowa Yonhap powołując się na źródła wywiadowcze.

Na rynku paliw we wtorek kontynuacja wzrostów cen z poniedziałku. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 52,30 USD, po zwyżce o 8 centów. Brent w ostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zwyżkuje o 47 centów do 59,49 USD za baryłkę.

Podczas poprzedniej sesji ropa WTI na NYMEX zdrożała o 1,56 USD, czyli 3,1 proc. do 52,22 USD za baryłkę - najwyżej od 18 kwietnia 2017, a Brent na ICE Futures zyskała 2,16 USD do 59,02 USD/b - najwyżej od lipca 2015 r. Była to reakcja na groźby Turcji pod adresem Kurdystan, że zablokuje mu ropociągi.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zagroził w poniedziałek - w związku z trwającym w irackim Kurdystanie referendum w sprawie niepodległości tego regionu - że władze w Ankarze mogą zablokować rurociągi, którymi płynie ropa z tego regionu.

Na rynku walutowym euro tanieje o 0,08 proc. do 1,1838 USD.

Złoto zniżkuje o 0,2 proc. do 1.308,41 USD za uncję.

Miedź na LME w Londynie zyskuje 0,8 proc. do 6.499,00 USD za tonę.

