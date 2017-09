Powitanie J.P. Morgan w Polsce - grantem i hossą?

J.P. Morgan, największa instytucja finansowa na świecie, otwiera w Warszawie swoje Centrum Korporacyjne, co ogłosili na wspólnej konferencji wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz Steve Cohen, dyrektor zarządzający, szef Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie.

Nowa inwestycja utworzy około 3000 wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. A usługi będą świadczone na wewnętrzne potrzeby jednostek tej organizacji na całym świecie.

Stajemy się hubem bankowym. Będzie tu potrzebnych wiele różnych funkcji w sektorze bankowym - powiedział minister Mateusz Morawiecki. - Można dostać zawrotu głowy od ilości informacji. Niedawno była informacja, że jesteśmy hubem motoryzacyjnym, gazowym, a teraz bankowym. Ale to prawda. Mam nadzieję, że nasza giełda uhonoruje przyjście JP Morgana paroma miesiącami hossy - dodał Morawiecki.

W warszawskim centrum firmy pracę znajdzie 3000 osób dla serwisów korporacyjnych J.P. Morgan. Dla celów realizacji inwestycji w Warszawie został zarejestrowany oddzielny podmiot J.P. Morgan Poland Services.

Dziękuję ministrowi Morawieckiemu, który przywitał nas serdecznie w Polsce. To przywilej móc być dzisiaj, jako że to wspaniały gospodarczo czas dla Polski. JP Morgan, jak Polska, to energia, napęd i nowe możliwości, napędzane etyką pracy i dyscypliną finansową. Strategia Polski to zwiększanie konkurencyjności wewnętrznie i międzynarodowo oraz nowe inwestycje, więc jeśli tak się sprawy mają, to z wielką przyjemnością wchodzimy do Warszawy i damy pracę ponad 3000 ludziom. Do połowy 2018 będziemy już działać pod pełną parą – powiedział prezes Cohen.

Cohen podkreślił, że zabezpieczono już teren pod budowę biurowca. Nieznane jest na razie konkretne zapotrzebowanie co do liczby poszczególnych pracowników o konkretnych kompetencjach, ani powierzchnia przyszłego biura. Dziś wiadomo tylko oficjalnie, że wejście J.P. Morgan do Polski, to silny sygnał dla pozostałych rynków i inwestorów, że Polska jest stabilnym i atrakcyjnym krajem dla inwestycji długoterminowych.

Wejście J.P. Morgan do Polski, gdzie działają już takie firmy, jak RBS, Citi, Goldman Sachs czy MoneyGram, jest sygnałem dla rynku finansowego, że Polska buduje pozycje europejskiego hubu usług korporacyjnych - skomentował Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji lnwestycji i Handlu, która uczestniczyła w obsłudze inwestora.

Cohen i minister Morawiecki potwierdzili, że J.P. Morgan otrzymało rządowy grant na tę inwestycję, ale nie chcieli zdradzić szczegółów. - Tyle, ile oferowalibyśmy innym podobnym firmom-uciął minister Morawiecki.

W strategii rozwoju firmy ważną rolę odgrywa współpraca z uniwersytetami. J.P. Morgan deklaruje chęć ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi.

Inwestycja J.P. Morgan to jeden z najważniejszych projektów w branży finansowej i potwierdzenie, że Polska odnosi znaczące sukcesy w zdobywaniu inwestycji o globalnym znaczeniu i przyciąganiu wartościowych miejsc pracy. Cieszę się, że to w Polsce powstaje centrum, działające no styku sektora finansowego i nowych technologii, które przyczyni się do zatrzymania w naszym kraju wysoko wyspecjalizowanych pracowników. To efekt ciężkiej pracy wielu osób, również naszych intensywnych spotkań z inwestorami w Londynie czy w Nowym Jorku - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki.

J. P. Morgan działa w ponad 100 krajach na świecie. Jej przychody w zeszłym roku wyniosły 95,66 mld dolarów, zysk netto 24,73 mld dolarów, a obraca aktywami 2,5 bln dolarów.