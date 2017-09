Morawiecki: Od tego zależy cały budżet

Wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) mogą w tym roku przekroczyć 150 mld zł wobec zaplanowanego w budżecie poziomu 143,5 mld zł, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki

Od skuteczności poboru podatku VAT zależy cały budżet. Na ten rok założyliśmy, że wyniosą one 143,5 mld zł, może wyniosą 148 mld, a być może nawet przekroczymy 150 mld zł - powiedział Morawiecki podczas sejmowej konferencji dotyczącej 25-lecia podatku od towarów i usług.

Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział w niedawnym wywiadzie dla ISBnews, że dochody z VAT wyniosą 153,5 mld zł w 2017 r. wobec zaplanowanego poziomu 143,48 mld zł, co oznacza, że będzie to o 21,3% więcej w stosunku do 2016 r.

Na początku sierpnia br. dyrektor departamentu poboru podatku w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Tomasz Strąk informował, że dochody państwa z VAT wyniosą w tym roku co najmniej 150 mld zł. Według ustawy budżetowej na 2017 r., dochody z VAT zaplanowano w tym roku na poziomie 143,48 mld zł (wobec 126,58 mld zł odnotowanych w 2016 r).

(ISBnews)SzSz