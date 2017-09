Rząd nie zajmie się CPK

Zostałem poproszony o dodatkowe ustalenia ws. budowy CPK, dlatego rząd nie zajmie się dziś tym projektem - powiedział we wtorek pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Mikołaj Wild. Jak dodał, jest przekonany, że projekt wróci na obrady rządu w najbliższym czasie

Rząd miał się we wtorek zająć m.in. koncepcją Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale ostatecznie punkt ten nie znalazł się w porządku obrad. Pytany o przyczynę, Wild powiedział w radiu TOK FM, że został poproszony „o dokonanie jeszcze kilku ustaleń”.

Naturalnie jest, że każda wątpliwość musi być wyjaśniona do cna - dodał zapewniając jednocześnie, że koncepcja budowy portu jest bez zarzutu. Zaprzeczył, by wątpliwości były związane z kosztami inwestycji.

Pełnomocnik powiedział również, że decyzje dotyczące ewentualnego inwestora w budowie portu jeszcze nie zapadły.

Przez najbliższe dwa lata będziemy starali się zakończyć wszystkie kwestie przygotowawcze (…) i wtedy, za dwa lata dokonamy wyboru formuły finansowania - tłumaczył.

Pytany, czy w Polsce potrzebna jest inwestycja w nowy port lotniczy, Wild wyjaśnił, że obecnie ok. 40 proc. ruchu jest obsługiwane przez lotnisko Chopina, a po budowie CPK cały ruch zostanie przeniesiony do nowego portu. Powiedział też, że lotnisko Chopina zostanie wówczas wyłączone dla ruchu cywilnego. Dopytywany, co będzie się znajdowało na Okęciu wyjaśnił, że decyzja nie została jeszcze podjęta i trzeba wziąć pod uwagę zarówno „koszty utrzymania (tych) 600 hektarów w środku miasta z potrzebami obronności państwa”.

Port lotniczy „Solidarność” ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, w powiecie grodziskim. Zgodnie z przyjętym w kwietniu rozporządzeniem w tej sprawie CPK ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów na posiedzeniu wysłuchała informacji w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z koncepcją, pierwszy samolot ma odlecieć z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 r. Przez najbliższe dwa lata mają trwać prace przygotowawcze do inwestycji. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł. Mikołaj Wild podał, że sama budowa portu lotniczego pochłonie 20 mld zł; rozbudowa węzła kolejowego waha się, zgodnie z szacunkami przyjętymi w studium wykonalności dla kolei dużych prędkości, między kwotą 8 a 9 mld zł.

Komponent drogowy może zaś kosztować - w zależności od zakresu prac - między 2 a 7 mld zł.

SzSz(PAP)