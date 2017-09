Ile pieniędzy trafiło do polskich rodzin z 500 plus

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w sierpniu 2017 roku objęto już ponad 3,996 mln dzieci do 18 lat. Od początku 2017 roku do rodzin trafiło ponad 15,9 mld zł, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)

W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych prawie 57,3% wszystkich dzieci do 18 lat, podano w komunikacie.

Wsparcie w ramach świadczenia wychowawczego trafia do 2,62 mln rodzin, w tym ok. 384 tys. to rodziny wielodzietne. Świadczenie otrzymuje ponad 723 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,513 mln, z trojgiem dzieci - 307 tys., z czworgiem - 57 tys., z pięciorgiem 14 tys., z sześciorgiem 6 tys. - czytamy w komunikacie.