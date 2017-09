Czyje interesy reprezentuje ZBP?

Związek Banków Polskich do repolonizacji – namawia Jerzy Bielewicz. Zdaniem prezesa stowarzyszenia Przejrzysty Rynek ZBP nie zasługuje na dumną nazwę, bo broni interesu zagranicznych banków, które m.in. ochoczo wciskały Polakom kredyty we frankach czy ubezpieczenia kredytowe. Jerzy Bielewicz nie wspomina jednak o historii ludzi związanych z ZBP, a zatem o źródłach wsparcia filarów III RP i działalności lobbingowej, jaką – zdaniem publicystów i polityków – prowadzi ZBP.

Już w 2015 roku, kiedy uwolniony kurs franka szwajcarskiego zasiał spustoszenie w portfelach polskich rodzin, Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, europoseł, podkreślał:

Krzysztof Pietraszkiewicz, odpowiadając na pytanie TV Onet o skutki przewalutowania tzw. kredytów frankowych dla systemu bankowego, stwierdził że kosztowałoby to od 20 do 65 mld zł i w konsekwencji oznaczałoby głęboką recesję w polskiej gospodarce. - Stąd właśnie jak sądzę reakcja prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewcza, który domaga się spotkania z prezydentem-elektem i chce go jak wynika z jego wywiadu dla TV Onet przestraszyć idącymi w dziesiątki miliardów złotych stratami jakie w wyniku takich decyzji mają ponieść banki w Polsce – pisał Zbigniew Kuźmiuk.