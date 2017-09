Pod koniec roku wielkie zakupy w służbie zdrowia

Dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu planowane są w końcówce tego roku rekordowe zakupy w służbie zdrowia - poinformował we wtorek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

Morawiecki podkreślał, że bardzo dobra sytuacja budżetu pozwala na to, że „kolejki do lekarzy będą skrócone”.

Wykupujemy więcej świadczeń na operacje endoprotez, zaćm, a także przeznaczamy więcej środków na onkologię, a także dużo więcej środków z budżetu na sprzęt medyczny w szkołach - podkreślał.To będzie wielka fala zakupów, której dawno nie widziała nasza służba zdrowia, to, co planujemy zrobić w końcówce tego roku, dzięki dobrej sytuacji budżetowej - dodał.

Łącznie kwota na dodatkowe wydatki na te cele może nawet przekroczyć 3 mld zł, a będzie ona pochodzić z różnych „zakładek budżetowych”. „Z jednej strony to fundusz zapasowy NFZ, z drugiej rezerwy celowe, z trzeciej przesunięcie rezerw niewydanych w innych pozycjach” - wyjaśniał Morawiecki.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że nadwyżka budżetu po sierpniu br. wyniosła 4,9 mld zł.

Zgodnie z danymi MF, dochody budżetu były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Utrzymywał się też wzrost dochodów podatkowych na wysokim poziomie 15,5 proc. rok do roku.

Dochody z VAT były wyższe o 23,5 proc. rok do roku., to jest o ok. 20,3 mld zł, a z CIT wyższe o 13,3 proc., to jest 2,4 mld zł. Dochody z akcyzy i podatku od gier wzrosły o 4,1 proc., tj. 1,8 mld zł, a z PIT były wyższe o 8,3 proc., tj. 2,5 mld zł.

SzSz(PAP)