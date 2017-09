Puerto Rico na skraju upadku po atakach huraganów

Ostatnie huragany wywołały milionowe straty dla USA ale sytuacja w Puerto Rico jest wręcz tragiczna - gospodarka znajduje się w ruinie a sama wyspa ekonomicznie znajduje się na skraju upadku.

Miliardy dolarów strat i mocno utrudnione życie wielu mieszkańców wysp karaibskich - to dane tylko ze wstępnych szacunków analityków zaprezentowane po przejściu huraganów przez region. Straty mają wynosić między 40 mld do 85 mld dolarów. 85 proc. z tych strat znajduje się na terenie Puerto Rico (terytorium zorganizowane nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych o statusie wspólnoty - US Commonwealth, leżące na wyspie o tej samej nazwie w Ameryce Środkowej, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Karaibskim).

Co więcej - dodać należy, że mówimy o stratach dla ubezpieczonych terenów i majątków. Te nieubezpieczone (pamiętajmy, iż większa część danych pochodzi od ubezpieczycieli) mogą być nawet większe.

Jednak oprócz strat problem stanowi teraz codzienne życie mieszkańców. Znacząca większość terytorium jest pozbawiona prądu a także bieżącej wody. Jak przyznają władze doprowadzenie wodociągów i elektryki do stanu używalności może potrwać nawet kilka miesięcy. Według opinii Chucka Watsona z Enki Research:

Przynajmniej 3 miesiące może zająć doprowadzenie prądu do 90 proc. domostw na wyspach ale to straty finansowe spowodowane właśnie brakami w energii będą o wiele bardziej dotkliwe dla gospodarki wyspy niż te wywołane bezpośrednio przez żywioł.

A należy dodać, iż Puerto Rico już przed uderzeniami huraganów miało problemy finansowe, gdy w roku 2016 prosiło Waszyngton o pomoc finansową w związku z trudną sytuacją ekonomiczną regionu, w którym niegdyś osiedlali się najzamożniejsi Amerykanie.

Enki Research/ CNN Money/ as/