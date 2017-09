Spada bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych

O 5 punktów procentowych spadło bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnościami - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracę ma już prawie 30 proc. osób, które mają orzeczenia o niepełnosprawności

Dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik powiedział we wtorek we Wrocławiu, że w ciągu pięciu lat zatrudnienie wzrosło z 22 proc. do 29,6 proc.

Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych spadła od 2015 r. z 13 proc. do 8,1 punktu procentowego. To znacząca zmiana - dodał Przewoźnik.

We Wrocławiu trwają resortowe konsultacje programu rządowego „Za życiem”, którego pierwszy pakiet obowiązuje już od lipca tego roku.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że w drugim pakiecie, który zacznie obowiązywać od stycznia 2018 r., znajdą się zagadnienia dotyczące m.in. terapii zajęciowej, zwiększenia kwot zasiłku dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Chcemy zwiększenia samych kwot, a przede wszystkim wydłużenia wieku dziecka i okresu opieki. Teraz rodzic może pobierać świadczenie na dziecko do 14. roku życia, a będzie mógł do 18. roku” - wyjaśnił Michałkiewicz.

W Polsce jest ok. 5 mln osób z niepełnosprawnościami, z których 3,1 mln ma stosowne orzeczenia. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 12,2 proc. społeczeństwa.

SzSz PAP