Nowe pociągi Polregio

Przewozy Regionalne zamierzają kupić 238 nowych pociągów i nadal modernizować tabor w ramach długofalowej strategii – poinformowała spółka. Do roku 2023 średnia wieku należących do przewoźnika składów ma zmniejszyć się ponad dwukrotnie.

Jak informuje przewoźnik, wymiana taboru rozpoczęła się już w tym roku. W kwietniu na tory wyjechał pierwszy z pięciu nowych pociągów.

Są to wyprodukowane w Polsce przez PESA Bydgoszcz Linki. To w pełni nowoczesne pociągi z wieloma udogodnieniami dla podróżnych. Chcemy, by wszystkie nowe i modernizowane składy wyposażone były w wygodne fotele, klimatyzację, bezprzewodowy internet, udogodnienia dla niepełnosprawnych, gniazdka elektryczne czy przewijaki dla niemowląt. To jest standard, którego oczekują pasażerowie - powiedział prezes Krzysztof Zgorzelski, cytowany w komunikacie.