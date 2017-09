Zlikwidowano nielegalną fabrykę tytoniu

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Łodzi wraz z policjantami CBŚP w Poznaniu zlikwidowali w powiecie zgierskim (Łódzkie) nielegalną fabrykę tytoniu. Wartość rynkową zabezpieczonego towaru szacuje się na ponad 1 mln 180 tys. zł.

Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Agnieszka Pawlak, funkcjonariusze otrzymali informację, że na jednej z prywatnych posesji w powiecie zgierskim mogą być nielegalnie produkowane wyroby tytoniowe. Podejrzenia potwierdziły się w trakcie kontroli budynku gospodarczego znajdującego się na terenie nieruchomości.

W pomieszczeniach znaleziono kompletną linię technologiczną do cięcia suszu tytoniowego, składającą się z bębna do suszenia liści i maszyny do szatkowania suszu oraz system służący do monitorowania drogi dojazdowej na posesję. W budynku zabezpieczono również ponad 2 tony suszu tytoniowego oraz 295 kg gotowego tytoniu do palenia.

Urządzenia obsługiwali dwaj mężczyźni, którzy na widok funkcjonariuszy rzucili się do ucieczki. Zostali zatrzymani. W garażu należącym do jednego z nich wykryto 28 kg tytoniu, a w samochodzie zaparkowanym na terenie jego posesji znaleziono woreczek z amfetaminą oraz 600 zł. Pieniądze zabezpieczono na poczet grożącej grzywny.

Łącznie, w wyniku likwidacji nielegalnej fabryki tytoniu i kontroli posesji należących do zatrzymanych mężczyzn, zarekwirowano ponad 2,3 tony suszu i tytoniu bez akcyzy. Szacuje się, że Skarb Państwa mógłby stracić ponad 1 mln 183 tys. zł.

Mężczyźni, w wieku 37 i 38 lat, usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, za co grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 5.

SzSz PAP