Sąd w Hamburgu nie uznał skargi w sprawie Nord Stream 1

Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu utrzymał we wtorek w mocy wyrok niższej instancji, która odrzuciła skargę Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) ws. rurociągu Nord Stream 1 - poinformowano PAP w Zarządzie.

ZMPSiŚ wystąpił do sądu z powództwem przeciw niemieckiemu Federalnemu Urzędowi ds. Żeglugi Morskiej i Hydrografii (BSH). Skarga dotyczyła sposobu ułożenia rurociągu Nord Stream na dnie Bałtyku.

W grudniu 2015 r. niemiecki sąd odrzucił skargę polskich portów. Spółka zaskarżała to rozstrzygnięcie do sądu wyższej instancji.

Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji zaskarżone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, uznające, iż Zarządowi Portu nie przysługuje skarga na zezwolenie dot. ułożenia gazociągu Nord Stream 1 na dnie Bałtyku - czytamy w przesłanym do PAP przez zarząd komunikacie.

Sąd uznał, że Zarządowi Portu nie przysługuje prawo do wniesienia kasacji do sądu wyższej instancji tj. Federalnego Sądu Administracyjnego od wydanego orzeczenia. Spółce natomiast przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, co do tej części orzeczenia - napisano w oświadczeniu.