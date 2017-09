Komisja ds. VAT, gdy zapadnie decyzja polityczna

Komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT powstanie wtedy, kiedy będzie podjęta decyzja polityczna - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło. Dodała, że „Polakom należy się wyjaśnienie, gdzie ich pieniądze wypływały”.

Premier była pytana na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, kiedy można się spodziewać powołania komisji śledczej ds. VAT.

Mogę zadeklarować, że ta komisja powstanie, kiedy będzie podjęta decyzja polityczna. A decyzja polityczna zależy nie tylko od rządu. My jesteśmy zaledwie pewnym tylko elementem w całej tej układance. Przecież tutaj jest przede wszystkim wola klubu parlamentarnego i całego naszego środowiska. Taka wola, by wyjaśnić sprawę wyłudzeń VAT-owskich, jest - powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że działania wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego i resortu finansów „za naszych czasów, pokazują, że rzeczywiście to jest poważny - problem, ale można też powiedzieć wprost - były popełniane przestępstwa”.

I trzeba to wszystko wyjaśnić. Gdzie te pieniądze płynęły, gdzie wypływały, dlaczego system był nieszczelny? Dlaczego myśmy potrafili już w tej chwili, w tym roku, osiągnąć taki przyrost dochodów. A planowane są jeszcze wyższe w kolejnych miesiącach i latach. To pokazuje skalę problemu. Ale, żeby ta komisja mogła spełnić swoje oczekiwania, to znaczy, żeby efekt jej pracy rzeczywiście był taki, jak założone cele - musi to być dobrze wszystko przygotowane – powiedział szefowa rządu.

Dodała, „w mojej ocenie taka komisja jak najbardziej jest potrzebna”.

Premier tłumaczyła, że pieniądze, które wpływają do budżetu państwa to są pieniądze publiczne.

To są pieniądze każdego obywatela. Gdzie ich pieniądze były, gdzie wypływały te pieniądze?. Dlaczego pieniądze, które powinny były być przeznaczone na projekty prospołeczne, na wsparcie rodzin, na inwestycje - dlaczego one nie trafiały do budżetu i potem nie przekładały się na lepsze życie polskich obywateli? Polakom to wyjaśnienie się po prostu należy - zaznaczyła.

Także w ocenie Morawieckiego, komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT przydałaby się, ale do decyzji politycznej należy, kiedy ją powołać, na jakich zasadach.

W połowie września klub Kukiz‘15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakłada, że komisja będzie badać okres od 2007 do 2017 roku.

Na podst. PAP