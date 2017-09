Skrót informacji gospodarczych ze świata

Na giełdach w zachodniej Europie zwyżki. W środę prezydent USA Donald Trump zaprezentuje plan reformy podatkowej. Za to szefowa Fed Janet Yellen musi jeszcze mocniej przekonać rynek co do grudniowej podwyżki stóp procentowych - informują maklerzy.

Donald Trump przedstawi propozycję podatków indywidualnych - na poziomie 35 proc., i dla firm - na poziomie 20 proc. wobec obecnych 35 proc. - podają anonimowe źródła, na które powołuje się Bloomberg News.

Podstawowa propozycja Trumpa dotycząca reformy podatków powinna doprowadzić do wyższych rentowności papierów skarbowych i wsparcia dolara - ocenia Masashi Murata, strateg walutowy w Brown Brothers Harriman.

We wtorek notowania amerykańskiej waluty wsparły z kolei komentarze szefowej Fed Janet Yellen sugerujące możliwą podwyżkę stóp procentowych w USA w grudniu, już 3. w tym roku.

Amerykańska Rezerwa Federalna nie powinna zbyt wolno zacieśniać otoczenia monetarnego, nawet pomimo niskiej presji inflacyjnej, której przyczyn Fed do końca nie rozumie - oceniła we wtorek prezes Fed.

Prawdopodobieństwo ruchu stóp procentowych w górę w grudniu, wyceniane przez kontrakty na stopę Fed, wynosi teraz 69 proc. - wynika z danych Bloomberga.

Jeśli Yellen chce, aby rynki były przygotowane do grudniowej podwyżki, to musi jeszcze podwyższyć to prawdopodobieństwo powyżej tego, jak je teraz rynki wyceniają - wskazuje Hartmut Issel, dyrektor ds zarządzania kapitałem w UBS. - Widać, że szanse podwyżki stóp procentowych w USA wzrosły, ale jeszcze nie dosyć, gdzie być powinny - dodaje.

W środę można spodziewać się kolejnych ocen dotyczących polityki monetarnej Fed, bo tego dnia występują: Nell Kashkari, prezes Fed z Minneapolis ( o 15.15), James Bullard, prezes Fed z St. Louis (o 19.30) i Lael Brainard, prezes Fed z Kansas City (o 20.00).

Wcześniej - o 14.30 Amerykanie podadzą dane o zamówieniach na dobra trwałe w USA w sierpniu, a o 16.00 informacje o podpisanych umowach na sprzedaż domu - w sierpniu.

Na giełdach w Europie w środę zyskuje 13 z 19 sektorów ze Stoxx 600. 421 spółek na plusie, 149 ze spadkiem.

O 8,3 proc. zwyżkuje kurs akcji spółki Alstom. Mapfre zyskuje 2,2 proc., Galapagos +2,2 proc.,CaixaBank +2,0 proc.., a Banco de Sabadell +2,0 proc.

ICA Gruppen traci 4,7 proc., SSP Group na minusie o 4,1 proc., OSRAM Licht spada o 1,8 proc., a Aena zniżkuje o 1,7 proc.

Na rynku walutowym w środę euro tanieje o 0,31 proc. do 1,1756 USD. Indeks USD w górę o 0,38 proc. do 93,31.

Baryłka WTI na giełdzie paliw w Nowym Jorku drożeje o 0,6 proc. do 52,17 USD. Złoto traci 0,1 proc. do 1.292,41 USD za uncję, po zniżce we wtorek o 1,3 proc.

Miedź na LME w Londynie drożeje o 0,7 proc. do 6.458,00 USD za tonę.

MW, PAP/Bloomberg