Rafalska: zmalała ilość wniosków emerytalnych

Liczba wniosków dotyczących przejścia na emeryturę po obniżeniu wieku wynosi 176,25 tys. według stanu na 25 września, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wnioski takie można składać od 1 września br.

Na 25 września wniosków pierwszorazowych, które zostały złożone w ZUS jest ponad 176 250 i trzeba wyraźnie powiedzieć, że to olbrzymie tempo składania wniosków w pierwszych dniach, kiedy składano ich po dwadzieścia kilka tysięcy dziennie, znacząco zmalało - średnio jest to poniżej 10 tys. - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

„Mówiliśmy o tym, że ok. 25% może pozostać na rynku pracy i będzie kontynuowało zatrudnienie. Być może to przejście na emeryturę będzie się odbywało etapowo, spokojnie. […] Część będzie chciała pracować do końca roku, a część być może zaczeka na bardzo korzystną waloryzację czerwcową i przedłuży sobie zatrudnienie np. o tych kilka miesięcy” - dodała minister.

Pod koniec sierpnia br. Rafalska poinformowała, że według szacunków odejście 82% uprawnionych tuż po obniżeniu wieku emerytalnego oznaczałoby, że liczba emerytur wypłaconych na koniec grudnia 2017 r. wzrosłaby o ok. 331,3 tys. Jak wówczas podała minister, liczba wniosków od osób, które będą mogły przejść na emeryturę dzięki nowej ustawie będzie później spadać - w 2018 r. do 148 tys., a w 2019 r. - do 90 tys.

Podpisana przez prezydenta w grudniu ub.r. ustawa przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

(ISBnews)SzSz