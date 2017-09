Emerytalne 500+ od przyszłego roku

W przyszłym roku może zapaść decyzja w sprawie dodatku dla emerytów 500 plus i program mógłby wtedy ruszyć, jeśli rząd uzna, że są na to środki - powiedział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

Minister Henryk Kowalczyk pytany w środę w Tok FM, czy będzie jednorazowy dodatek dla emerytów 500 plus, powiedział, że „oczywiście chcielibyśmy, natomiast musimy na to poczekać” . Dodał, że trzeba policzyć koszty związane z „wcześniejszym wiekiem emerytalnym, tzn. przywróceniem starego wieku emerytalnego”.

Jak mówił, na razie wnioski o przejście na emeryturę na nowych zasadach złożyła połowa z 330 tys. osób uprawnionych. Jego zdaniem na razie nie wiadomo, „ile z tych osób rzeczywiście pójdzie na emeryturę”. Dodał, że bez zamknięcia kwartału trudno będzie oszacować te skutki i tendencje.

Minister zaznaczył, że wysokość dodatku 500 plus będzie zależała od wolnych środków.

Pytany o to, czy w przyszłym roku zapadnie decyzja dot. wprowadzenia 500 plus dla seniorów, i w jakiej skali odpowiedział: „Po nowym roku, myślę, że już będziemy mądrzejsi” - mówił. Dopytywany, czy możliwe jest, żeby ten program był wdrażany w 2018 roku odpowiedział: „Myślimy o roku 2018, jeśli już”.

Kowalczyk dodał, że budżet na 2018 rok zakłada „dość duże koszty” związane z obniżeniem wieku emerytalnego. „Ale zobaczymy, jak one się zrealizują, bo wiek emerytalny jest przywilejem, a nie obowiązkiem” - zaznaczył. Ocenił, że gdyby okazało się, że 100 proc. osób uprawnionych zdecydujesię na przejście na emeryturę, to nie będzie programu 500 plus. „Ale 100 proc. nie będzie. To będzie 70 proc.” - ocenił. Zastrzegł jednak, że trudno wróżyć bez konkretnych danych.

PAP, MS