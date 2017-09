Mikroprzedsiębiorcy narzekają najbardziej

Polska zajęła 39 miejsce w rankingu Globalnego Raportu Konkurencyjności 2017-18 Światowego Forum Gospodarczego. Po raz pierwszy do badania zostali dołączeni mikroprzedsiębiorcy, co – jak mówił Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, znacznie obniża nasze oceny, bo one dużo bardziej „narzekają”.

Istotną zmianą jest włączenie mikroprzedsiębiorstw, które stanowiły 1/3 ankietowanych, kolejna 1/3 to były małe i średnie przedsiębiorstwa i następna duże przedsiębiorstwa. Liczba wysłanych w tym ankiet w Polsce wynosiła 204 i było zbliżona do zeszłorocznej czyli 206, co jest wielkością dużo powyżej średniej, która wyniosła 83. Włączenie do panelu mikroprzedsiębiorstw oznacza brak ciągłości i porównywalności rankingu – mówił Szpunar.

Jak dodał ankieta była skierowana do zarządów i rad nadzorczych i chodziło o sytuację w kraju, a nie w konkretnej firmie. W 2017 r. udział w niej wzięło 148 krajów i 14.000 respondentów

Mikrofirmy obniżają nasz scoring, część z tych ocen ma charakter obiektywny np. jeśli chodzi o odprawę celną, to dla dużego przedsiębiorstwa nie stanowi ona takiego problemu, bowiem firmy te dysponują odpowiednim zapleczem. Co innego, gdy chodzi o mikrofirmę, której jest w tym przypadku o wiele trudniej – mówił podczas prezentacji raportu Piotr Boguszewski z departamentu analiz ekonomicznych.

Jak dodał, największą barierą, na którą wskazują przedsiębiorcy, są przepisy podatkowe. Chodzi o złożoność przepisów, a nie o stawki.

39 miejsce Polski w rankingu oznacza spadek o 3 pozycje , jednak przy zastrzeżeniach metodycznych - chodzi o dołączenie mikroprzedsiębiorców. Trzeba także zwrócić uwagę, że ten spadek zanotowaliśmy przy wzroście scoringu. Jeśli jesteśmy w tym roku na 39 miejscu, w porównaniu do zeszłorocznego 36 miejsca, to bardzo ostrożnie bym to porównywał, bowiem zmieniły się kryteria i metodyka badania – dodał Boguszewski.

W pierwszej 10 czyli TOP 10 jedyna zmianą jest powrót USA na 2 miejsce (w zeszłym roku było to 3). Europa nadal jest liderem konkurencyjności, w TOP 10 jest 6 krajów. Na 1 miejscu Szwajcaria, na 2 USA, 3 – Singapur, 4 – Holandia, 5 – Niemcy, 6 – Szwecja, 7 – Wlk. Brytania, 8 – Japonia, 9 – Finlandia, 10 – Kanada.