Konstytucja Biznesu wreszcie trafi pod obrady rządu

W najbliższy czwartek, mam nadzieję, Komitet Stały zatwierdzi ostatecznie pakiet Konstytucji Biznesu i zostanie on skierowany do Rady Ministrów - zapowiedział w środę przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Dodał, że to ważny pakiet i duże przedsięwzięcie

Na pytanie o przyczyny opóźnień w przyjęciu pakietu minister odpowiedział:

To jest dość duży pakiet, wbrew pozorom. Samo prawo przedsiębiorców nie jest obszerne, natomiast ustawy z tym związane realizujące rozwiązania szczegółowe są jednak obszerne, skomplikowane. Jest to bardzo duży pakiet stąd wiele uzgodnień - powiedział. Dodał, że ostatnio kwestiami tymi zajmował się Komitet Stały. Było mnóstwo bardzo szczegółowych uwag. Zostały one już uzgodnione - powiedział w Tok FM.

Minister Kowalczyk dodał, że poza pakietem dot. Konstytucji Biznesu w tym miesiącu rząd planuje również zajęcie się kolejnym pakietem uszczelniającym podatki.

W którym m.in. jest ograniczenie wydatków transferowych, czyli kosztów transferowych. Są również projekty ustaw z podzieloną płatnością, aby ograniczyć wyłudzenia VAT, a jednocześnie, aby bezpiecznie czuli się wszyscy kontrahenci, którzy są uczciwi - zapowiedział.

Konstytucję Biznesu, na którą składa się pakiet pięciu projektów ustaw, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas Kongresu 590 w Rzeszowie jesienią ubiegłego roku.

Konstytucja ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem, a administracją. Zakłada m.in. powołanie rzecznika przedsiębiorców z uprawnieniem do wstrzymania dowolnej kontroli, jeżeli jest ona prowadzona z naruszeniem prawa, a jej kontynuowanie grozi przedsiębiorcy niepowetowaną szkodą. Przewiduje też wprowadzenie: działalności nierejestrowej, ulgi na start, zasady prymatu numeru NIP jako podstawowego numeru przedsiębiorców.

SzSz(PAP)