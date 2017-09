PE chce więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

Komisja ds. budżetu PE proponuje, by budżet UE wyniósł w 2018 r. 161,8 mld euro, o 2,3 mld euro więcej, niż zaproponowała KE. Polityczne priorytety PE w budżecie to wzrost, bezpieczeństwo i zatrudnienie - oświadczył w środę sprawozdawca komisji Siegfried Muresan

Europosłowie z komisji budżetowej chcą, żeby dodatkowe środki zostały przeznaczone na walkę z kryzysem migracyjnym oraz bezrobociem, przede wszystkim wśród młodych ludzi.

Polityczne priorytety Parlamentu w budżecie w 2018 r. to wzrost, zatrudnienie i bezpieczeństwo. (…) Zwiększamy środki, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego UE i zwiększą naszą konkurencyjność w skali globalnej” - powiedział w środę sprawozdawca komisji Siegfried Muresan, należący do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.