USA nie tak konkurencyjne

USA już nie są najbardziej konkurencyjnym pod względem gospodarki państwem świata - Ameryka została wyprzedzona przez Szwajcarię w ostatnim rankingu najbardziej konkurencyjnych państw świata przygotowywanym przez ekspertów World Economic Forum (Światowego Forum Ekonomicznego). Powody do zadowolenia może mieć za to rząd Polski - nasz kraj w rankingu został określony jako gospodarka z potencjałem wzrostu.

Ranking oparty jest na danych z licznych instytucji finansowych z całego świata i przedstawia nie tylko dotychczasowe dokonania danej gospodarki ale też potencjał dla wzrostu. Dane, rzecz jasna, nie odzwierciedlają w stu procentach potencjału danej gospodarki ale stanowią barometr dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem swoich przedsięwzięć w danym kraju.

Stany Zjednoczone uplasowały się na drugim miejscu co i tak stanowi poprawę względem roku poprzedniego (wtedy USA zajęły 3 lokatę) i zostały wyprzedzone przez Szwajcarię, uznaną za najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata. 3 miejsce zajął Singapur, który od ubiegłego roku spadł z 2-go. Stabilniej wygląda sytuacja Niemiec o Holandii - te kraje zajęły odpowiednio 5 oraz 4 miejsce - te same co w roku ubiegłym.

A jak wygląda w tym rankingu Polska? Nasz kraj uplasował się na pozornie odległym, 39 miejscu, wyprzedzając jednak takie kraje jak Litwa, Portugalia czy Włochy. Co więcej autorzy rankingu podkreślili, iż Polska ma pewien potencjał dalszych wzrostów.

World Economic Forum/ The Washington Post/ as/