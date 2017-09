Witold Pilecki na monecie NBP

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską Witold Pilecki ps. „Witold” – kolejną z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” - poinformował NBP.

Rewers monety, zaprojektowany przez Urszulę Walerzak, przedstawia wizerunki: Witolda Pileckiego „Witolda”, orła wojskowego, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”. Na awersie, wspólnym dla całej serii, zaprojektowanym przez Dobrochnę Surajewską, przedstawiono rozerwane kraty więzienne oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 15 tys. sztuk i można ją będzie kupić w cenie 120 zł.

Witold Pilecki, polski bohater, „walczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r., po czym współorganizował jedną z pierwszych antyniemieckich organizacji: Tajną Armię Polską, która weszła w skład Armii Krajowej. Z ramienia TAP poszedł dobrowolnie – 19 września 1940 r. – do obozu koncentracyjnego Auschwitz z misją rozeznania sytuacji na miejscu oraz stworzenia więźniarskiej konspiracji samopomocowej i zbrojnej (Związek Organizacji Wojskowej), która przy pomocy z zewnątrz miała wyzwolić obóz. Po dwóch latach i siedmiu miesiącach, kiedy m.in. jako pierwszy informował świat o niemieckim ludobójstwie, udało mu się uciec z obozu, aby dalej realizować swój plan oswobodzenia więźniów. Misja ochotnika do Auschwitz sprawiła, że został na Zachodzie uznany za jednego z najodważniejszych ludzi okupowanej przez Niemców Europy. W powstaniu warszawskim 1944 r. reduty Witolda (plac Starynkiewicza) Niemcy nigdy nie zdobyli. Po uwolnieniu z oflagu Murnau przekonał gen. Władysława Andersa, że musi wrócić do okupowanej przez Sowietów Polski i utworzyć podległą Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie konspiracyjną grupę wywiadowczą. Dzięki niej świat dowiadywał się o stopniu podporządkowania kraju Stalinowi. W krytycznym momencie nie skorzystał z możliwości ewakuacji na Zachód […]. Aresztowany w maju 1947 r. przez stalinowską bezpiekę został poddany brutalnemu śledztwu, skazany pod kłamliwymi zarzutami na karę śmierci i 25 maja 1948 r. zamordowany” – pisze w folderze emisyjnym Tadeusz Płużański.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 12 października. Będą to monety kolekcjonerskie „200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki”.