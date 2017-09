Gdzie budują mieszkania z programu Mieszkanie Plus ?

Obecnie w Polsce trwa budowa 1,2 tys. mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - poinformował w środę podczas IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Piotr Fedorowicz z BGK Nieruchomości SA.

Fedorowicz, wspólnie m.in. z przedstawicielami ministerstwa infrastruktury i budownictwa oraz prezydentem Białej Podlaskiej, wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym temu programowi.

Ze strony BGK Nieruchomości jesteśmy przygotowani do realizacji 10 tys. mieszkań za łączną kwotę ok 2 mld zł, z tego ok. 1,2 tys. mieszkań jest obecnie w budowie w kilku lokalizacjach w Polsce, m.in. w Białej Podlaskiej - poinformował Piotr Fedorowicz, dyrektor biura transakcyjnego w BGK Nieruchomości SA.