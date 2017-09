To jest unia czy dyktat dwóch państw?

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się w czwartek po południu w Tallinnie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel; przy okazji szczytu UE w estońskiej stolicy będą rozmawiać o propozycjach strony francuskiej dotyczących przyszłości Unii - pisze w środę AFP

Agencja, powołując się na Pałac Elizejski, informuje, że przebywający obecnie w Lyonie prezydent Macron zdecydował o skróceniu tej wizyty, by wcześniej przybyć do Tallinna w celu odbycia rozmowy z niemiecką kanclerz.

Poinformowano, że z propozycją spotkania wyszła strona niemiecka.

Po dwustronnej rozmowie przywódcy Francji i Niemiec spotkają się wieczorem z pozostałymi szefami państw i rządów krajów UE na nieformalnej kolacji.

W Tallinnie odbędzie się szczyt UE; w piątek przywódcy mają dyskutować o cyfryzacji, ale także o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed UE, głównie w kontekście Brexitu - pisze AFP.

Będzie to również pierwsza możliwość do wymiany poglądów po niemieckich wyborach, które potwierdziły przywództwo Merkel oraz do odniesienia się do koncepcji dotyczących przyszłości Wspólnoty, które przedstawił we wtorek Macron.

Francuski prezydent na paryskiej Sorbonie mówił m.in. o wzmocnieniu Unii w wymiarze obrony i bezpieczeństwa, wspólnym budżecie obronnym, europejskim urzędzie azylowym oraz budżecie dla strefy euro.

