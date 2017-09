Brytyjski rząd planuje konsultacje z polską społecznością

Trzy spotkania z polską społecznością planuje zorganizować w najbliższych miesiącach brytyjski rząd, chcąc poznać jej opinie na temat przyszłego systemu prawa pobytu dla obywateli UE, a także pragnąc wzmocnić relacje z polskimi organizacjami pozarządowymi.

Pierwsze spotkanie, współorganizowane przez ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie i brytyjskie ministerstwa, odbędzie się 5 października w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w dzielnicy Hammersmith w zachodnim Londynie.

Głos zabiorą m.in. przedstawiciele ministerstwa ds. wyjścia z UE i resortu spraw wewnętrznych, którzy omówią plany brytyjskiego rządu dotyczące przyszłych regulacji migracyjnych. Chodzi m.in. o przepisy związane z prawem pobytu dla osób, które już mieszkają w Wielkiej Brytanii. Wypowie się też odpowiedzialny za plany walki z przestępstwami motywowanymi nienawiścią na tle narodowym Paul Giannasi, który przedstawi działania po ubiegłorocznym wzroście liczby incydentów wobec Polaków.

Według informacji, planowane są kolejne dwa spotkania w innych częściach kraju, w tym prawdopodobnie jedno w Szkocji.

W opublikowanym w czwartek wywiadzie z „Rzeczpospolitą”, brytyjska szefowa MSW Amber Rudd tłumaczyła, że celem konsultacji jest dotarcie do blisko milionowej społeczności Polaków w Wielkiej Brytanii i wytłumaczenie pojawiających się nieporozumień.

„Bardzo chcemy, aby Polacy nadal przebywali w Wielkiej Brytanii, ale w związku z tym, że opuszczamy UE, pojawiło się wiele nieporozumień. Głównie są to obawy, że nasze wyjście z UE spowoduje, że nie będziemy opiekować się obywatelami państw UE, którzy u nas przebywają. (…) Nie zawsze nasze przesłanie dociera do wszystkich, zwłaszcza ludzi w małych miejscowościach. Chcemy do nich dotrzeć, spotkać się z nimi i porozmawiać. (…) Chcemy też wysłuchać, co ludzie mają do powiedzenia i jakie mają obawy. Tak, by poczuli się pewnie” - powiedziała w rozmowie z „Rz”.

Rejestracja na pierwsze konsultacje w Londynie jest możliwa poprzez kontakt z POSK lub brytyjską ambasadą w Warszawie pod adresem amy.soar@fco.gov.uk. Szczegółowe plany dotyczące dwóch pozostałych spotkań zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

W marcu brytyjska ambasada w Warszawie również zorganizowała podobne spotkanie w POSK, skupiając się wówczas na informowaniu o procedurach dotyczących walki z przestępstwami motywowanymi nienawiścią i wzmocnieniu kontaktów między brytyjskimi instytucjami a polskimi organizacjami pozarządowymi.

PAP/ as/