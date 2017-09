Programy socjalne będą wpisane do nowej Konstytucji?

Być może kwestie prospołeczne, takie jak program „Rodzina 500 plus”, czy obniżony przez PiS wiek emerytalny, powinny być zagwarantowane w konstytucji, tak aby żaden kolejny układ rządzący nie podniósł ręki na dobre zmiany, które wdrożyliśmy - ocenił rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Bochenek był pytany w czwartkowym wywiadzie dla telewizji internetowej Onet.pl o zapowiedziane przez prezydenta referendum ws. zmian w konstytucji.

Rzecznik rządu powiedział, że według PiS, zmiany w konstytucji są potrzebne, bo „niewątpliwie wiele kwestii, wiele spraw jest niedookreślonych, kompetencje nie są zarysowane i rozgraniczone, pomiędzy poszczególnymi, najważniejszymi organami państwa”. Jak podkreślił, powinno to być dookreślone, „tak, aby nie dochodziło do pewnych nieporozumień”.

„Niewątpliwe ta dyskusja nad konstytucją jest pożądana. Dobrze, że prezydent ją wznieca” - stwierdził rzecznik rządu.

Bochenek ocenił, że „być może” w konstytucji powinny być zagwarantowane kwestie prospołeczne. Wskazał m.in. na program „Rodzina 500 plus” oraz obniżony przez PiS wiek emerytalny.

„Trzeba się zastanowić, czy tych regulacji nie warto zapisać w konstytucji, tak aby żaden kolejny układ rządzący nie raczył podnieść ręki na te dobre zmiany, które wdrożyliśmy” - powiedział rzecznik rządu.

Prezydent ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w Święto Konstytucji 3 Maja. Prezydent chce, by referendum to odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada. 11 listopada, to również - wynikający z Kodeksu wyborczego - termin wyborów samorządowych.

