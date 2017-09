Dziś decyzja w sprawie Marszałkowskiej 43?

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji rozpoczęła niejawne posiedzenie, na którym ma podjąć decyzję ws. Marszałkowskiej 43. Nieruchomość została zwrócona w 2010 r.; decyzję o przyznaniu praw do niej dwóm mieszkankom Francji wydał b. urzędnik ratusza Jakub R.

Po zakończeniu posiedzenia, ok. godz. 12.30 zaplanowana jest konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komisja ma na niej przedstawić swoją decyzję w tej sprawie.

Komisja weryfikacyjna badała sprawę na początku września. To druga - po Poznańskiej 14 - sprawa zreprywatyzowanej nieruchomości z lokatorami, którą bada.

Decyzję o przyznaniu praw do nieruchomości dwóm mieszkankom Francji wydał Jakub R. (dziś podejrzany w sprawie reprywatyzacji Chmielnej 70; jest w areszcie). Według mediów odsprzedały one prawa i roszczenia bratu Jakuba R., (którego reprezentował znany adwokat mec. Robert N., również podejrzany ws. Chmielnej 70; jest w areszcie). Ten sprzedał je obecnemu właścicielowi. Miasto wznowiło niedawno postępowanie w sprawie tej nieruchomości, wobec wątpliwości, co do testamentu z lat 70.

Brat Jakuba R., Adam zeznał, że jego obecność przy transakcji dot. Marszałkowskiej 43 jest przypadkowa. Dopytywany przez przewodniczącego komisji Patryka Jakiego, czy można powiedzieć, że był w tej sprawie słupem powiedział: „No w pewnym sensie chyba tak”.

Także na rozprawie dot. Marszałkowskiej 43 nie stawiła się prezydent stolicy, za co komisja ukarała ją 3 tys. zł grzywny.

PAP/ as/