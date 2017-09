Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) uruchomiła pożyczki na finansowanie innowacji. Pierwszym beneficjentem jest firma Ermax z Dąbrowy Górniczej - otrzyma ona 2 mln zł wsparcia, co umożliwi modernizację linii produkcyjnej, podała Agencja

Pożyczki stanowią jeden z istotnych elementów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka kieruje ofertę głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, szukających finansowania rozwoju i inwestycji. Nowym produktem są pożyczki na innowacje kierowane również do małych i mikro firm, podano w komunikacie.

Sukcesywnie zwiększamy dostęp do finasowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Dostrzegliśmy niszę na rynku finansowym w ofercie dla sektora MŚP i postanowiliśmy ją wykorzystać. Bardzo ważny jednak jest dla nas fakt, że oferując usługę finansową, wspieramy rozwój innowacyjnych produktów i firm. Jesteśmy elastyczni, nie tylko jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, ale również branżę. W naszym ‘portfelu’ mamy firmy działające w przemyśle ciężkim i lekkim, branży motoryzacyjnej, chemicznej czy przetwórstwie tworzyw sztucznych - powiedziała dyrektor Biura Usług Finansowych ARP Aneta Falecka, cytowana w komunikacie.

Wsparcie finansowe ARP pozwoli przedsiębiorcy na zakup urządzeń uzupełniających istniejącą linię produkcyjną i umożliwiających zwiększenie jej wydajności oraz jakości uzyskiwanego produktu.

Działalność Ermax obejmuje przetwórstwo tworzyw sztucznych, w szczególności butelek typu PET i produkcję płatków RPET służących do wytwarzania: opakowań, butelek, blistrów oraz włóknin wykorzystywanych w produkcji odzieży sportowej i lin okrętowych. Firma korzysta z dotacji przyznanej w ramach programu „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” POIG 4.4.

Pożyczka ma dla nas szczególne znaczenie. Będziemy mogli nie tylko kontynuować i dokończyć działania, które już podjęliśmy ale przede wszystkim pozwoli nam na urzeczywistnienie naszych marzeń nie tylko o zwiększeniu jakości oferty firmy o nowy produkt, dzięki wyposażeniu linii do recyklingu odpadów w innowacyjne urządzenia do sortowania ale także efektywniejszym wykorzystaniu surowca, stanowiącego do tej pory odpad poprodukcyjny co z kolei przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko - podkreśliła Magdalena Kozik, właściciel firmy Ermax.