Nowe auta znajdują coraz więcej nabywców

Polski rynek nowych samochodów systematycznie odnotowuje wzrost sprzedaży: w 2016 r. zarejestrowano 416,1 tys. nowych aut osobowych, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku - wynika z przedstawionego w czwartek raportu firmy doradczej KPMG.

Według autorów raportu „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”, który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, dobra koniunktura panuje też w segmencie samochodów użytkowych (dostawcze, ciężarowe i autobusy), których w 2016 r. zarejestrowano 88,4 tys., czyli o 14 proc. więcej niż w 2015 r.

Dane z 2017 roku wskazują, że tendencja wzrostowa powinna się utrzymać, w przypadku rejestracji nowych samochodów osobowych liczba rejestracji do końca 2017 roku może przekroczyć 450 tys. sztuk. Pomimo systematycznych wzrostów wolumenu sprzedaży nowych aut, to wciąż ponad dwukrotnie większy jest import samochodów używanych do Polski. W 2016 roku Polacy sprowadzili 1,038 mln używanych aut osobowych, z czego większość było starszych niż 10 lat. Co istotne, import aut używanych w 2016 roku wzrósł o ok. 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - czytamy.