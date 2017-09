Nowy blok energetyczny dostarczył moc 400 MW

Turbina gazowa nowego bloku parowo-gazowego PKN Orlen w Płocku osiągnęła we wtorek pełną moc i dostarczyła do krajowego systemu energetycznego moc prawie 400 MW - poinformował w czwartek koncern

Następnymi etapami uruchamiania bloku będzie tzw. ruch regulacyjny i przygotowania do uruchomienia drugiej turbiny - parowej. W efekcie jednostka będzie mogła osiągnąć pełną moc elektryczną 596 MW. Normalna eksploatacja ma się zacząć najpóźniej na przełomie 2017 i 2018 r. Koszt tej inwestycji to 1,65 mld zł.

Płocka jednostka to największy w Polsce kogeneracyjny blok typu CCGT. Obok energii elektrycznej będzie produkował ciepło na potrzeby procesów technologicznych w rafinerii Orlenu. Para trafi do instalacji rafinerii specjalnym rurociągiem ok. kilometrowej długości. Kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu powoduje znaczny wzrost sprawności całego układu. W przypadku użycia gazu jako paliwa znacząco ogranicza także jednostkową emisję CO2.

Blok będzie zużywał ponad 0,8 mld m sześc. gazu rocznie, co odpowiada ok. 4 proc. krajowego zużycia tego surowca. Jednak łączne zapotrzebowanie na gaz w PKN Orlen wzrośnie tylko o ok. 0,5 mld m sześc., bo jednocześnie ograniczona zostanie produkcja w starej elektrociepłowni. Przy normalnej eksploatacji energia elektryczna w pierwszej kolejności trafiać będzie do rafinerii, do krajowej sieci skierowane zostaną jej nadwyżki. Ilości te będzie można zmieniać na bieżąco i w miarę potrzeb, dzięki tzw. przesuwnikom fazowym. W zamierzeniu chodziło o uniknięcie sytuacji, w której blok produkuje energię dla krajowego systemu, a rafineria energię z tego systemu pobiera.

W czerwcu 2017 r. PKN Orlen rozpoczął eksploatację pierwszego swojego bloku na gaz - o mocy 463 MWe we Włocławku. Wytwarza on energię elektryczną i ciepło m.in. na potrzeby włocławskiej spółki Anwil z grupy PKN Orlen. Nadwyżka prądu trafia do sieci. Uruchomienie płockiej jednostki spowoduje, że roczne zużycie gazu w koncernie sięgnie 2,5 mld m sześć. przez co PKN Orlen stanie się największym konsumentem gazu w Polsce. Spółka podkreśliła, że dzięki zawartemu w zeszłym roku z PGNiG kontraktowi, do 2021 r. w pełni zabezpieczyła swoje zapotrzebowanie na gaz.

Po uruchomieniu obydwu bloków, PKN Orlen będzie mógł wyprodukować rocznie ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowić ok. 4,5 proc. produkcji krajowej.

