Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Pragma Inkaso chce 2017 rok zakończyć zyskiem, a do końca roku przedstawi nową strategię do 2020 roku zakładającą zdecydowaną poprawę rentowności. Spółka zainteresowana jest akwizycjami, w tym także poza Polską - poinformował PAP Biznes Tomasz Boduszek, prezes Pragma Inkaso.

PGNiG szacuje, że wyprodukuje w tym roku ze złóż norweskich 571 tys. ton ropy naftowej i 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego, co stanowi ok. 15 proc. wydobycia całej grupy. Spółka prowadzi rozmowy o pozyskaniu kolejnych obszarów koncesyjnych - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Qumak zawiązał odpisy na kwotę 7,6 mln zł, które będą miały wpływ na wynik spółki za pierwsze półrocze 2017 r. - podała firma w komunikacie. Dodatkowo dokonał analizy aktywa podatku odroczonego i przeszacował go, co obniży zysk netto o 8,3 mln zł.

Atal wprowadził do sprzedaży łącznie 291 lokali w Łodzi w ramach inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 - podał deweloper w komunikacie. Planowany termin oddania do użytkowania to IV kwartał 2019 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę o dofinansowanie projektu Nestmedic związanego ze stworzeniem telemedycznego systemu do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu - podała spółka w komunikacie. Wartość projektu to 6,93 mln zł, a kwota dofinansowania 4,96 mln zł.

Liczba sklepów sieci Stokrotka, należących do giełdowej Emperii Holding, do końca roku wzrośnie o co najmniej 40 do 444 placówek - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.