Tramwaj zwany Tramino - polski tramwaj z prestiżową nagrodą

Tramwaj Solaris Tramino dla Lipska otrzymał na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako w Gdańsku prestiżową nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego. Pojazd można oglądać na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich do piątku 29 września.

Solaris Tramino Leipzig ma 37,63 metrów długości i składa się z czterech modułów. Prezentowany na gdańskich targach pojazd jest jednym z 23 sztuk tramwajów, jakie Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zamówiło od 2015 roku w firmie Solaris. Podpisana umowa ramowa zakłada dostawy do Lipska do 2020 roku łącznie aż 41 takich pojazdów.

Otrzymana statuetka jest nagrodą dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt Tramino Lipsk. Są to zarówno pracownicy firmy Solaris, ale także przewoźnika LVB w Lipsku, który od początku realizacji tego projektu był niezwykle zaangażowany w prace inżynieryjne i designerskie towarzyszące powstawaniu tramwaju dla Lipska – powiedział Zbigniew Palenica, Wiceprezes Solaris Bus & Coach S.A. oraz Prezes Solaris Tram Sp. z o.o.

Jedną z cech wyróżniających prezentowany w Gdańsku pojazd jest niezwykle nowoczesny i starannie dopracowany design. Koncepcja stylistyczna powstała we ścisłej współpracy z klientem oraz studiem projektowym IFS. Szczegółowa analiza rozmieszczenia poszczególnych elementów pozwoliła na zoptymalizowanie tramwaju pod kątem komfortu i ergonomii, a także przyzwyczajeń i życzeń lokalnych motorniczych. To właśnie ze względu na ich potrzeby powstała specjalna makieta miejsca pracy motorniczego, odzwierciedlająca w najdrobniejszych szczegółach sugerowane rozwiązania. Taka koncepcja działania umożliwiła wypracowanie najlepszego projektu, dostosowanego do warunków zamawiającego, który następnie wdrożono do realizacji.

Tramino Lipsk to już trzeci kontrakt tramwajowy, który jest realizowany przez Solarisa na rynku niemieckim. Polskie pojazdy szynowe zawitały wcześniej do Jeny (5 sztuk) oraz Brunszwiku (18 sztuk). To drugie miasto złożyło niedawno zamówienie na 7 kolejnych pojazdów.

Szerokie na 2,3 metra i wysokie na 3,5 metra Tramino Lipsk pomieści ponad 220 pasażerów, z czego aż 75 na miejscach siedzących. Na froncie dwóch skrajnych modułów umieszczone są absorbery, których zadaniem jest – w przypadku kolizji – przyjęcie i zneutralizowanie siły uderzenia. Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak i motorniczego. Chcąc zapewnić maksymalną spójność estetyczną i jednocześnie zredukować hałas urządzeń umieszczonych na pojeździe, tramwaj wyposażono także w nowoczesne osłony dachowe.

W konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego pod uwagę brane były innowacje techniczne stosowane w pojazdach szynowych. Zwycięzcom konkursu wręczana jest statuetka będąca repliką pomnika inż. Ernesta Malinowskiego.

MW