Ruszają pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

W czwartek BGK podpisał z pośrednikami finansowymi trzy z pięciu umów w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka”. Umowy opiewają na łączną kwotę 30 mln zł - poinformował resort rozwoju. Budżet projektu wynosi 200 mln zł i będzie udostępniany stopniowo, do 2026 r.

Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński cytowany w komunikacie podkreślił, że wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z filarów działalności BGK.

To wsparcie szczególnie istotne jest na terenach Polski Wschodniej. Wierzę, że podpisane dziś umowy dadzą impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym regionie - powiedział Przemysław Cieszyński.

Pierwsze pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka” trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w woj. lubelskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Jak czytamy w informacji nadesłanej z Ministerstwa Rozwoju pozostałe województwa dołączą do projektu niebawem - w najbliższych tygodniach resort zapowiada podpisanie umów z pośrednikami finansowymi dla woj. podkarpackiego i podlaskiego.

Jak wskazało MR, „Pożyczki na Rozwój Turystyki” przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej. Pożyczki - o wartości jednostkowej do 500 tys. zł - będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat.

Turystyka to rosnąca gałąź gospodarki - nie tylko w skali kraju, ale również na poziomie globalnym - ocenił Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak i dodał - W Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB - w 2016 r. było to 6 proc., z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. osób co stanowi blisko 6 proc. ogółu pracujących. Dlatego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje wsparcie dla sektora wolnego czasu - zaznaczył.