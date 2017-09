Twórcy zapłacą niższe podatki

Limit, od którego można liczyć 50 proc. koszty uzyskania przychodu dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców zostanie zwiększony dwukrotnie, poinformował wicepremier,minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Jak pamiętamy, w 2012 roku poprzedni rząd zlikwidował ulgi dla twórców. Nasz rząd wprowadził do prac rządu ustawę, która miała przywrócić te ulgi. Pracujemy nad nią już od roku i dzisiaj mamy pierwszą dobrą informację. Jest zgoda, decyzja premiera Morawieckiego na to, żeby zwiększyć limit dwukrotnie od którego można liczyć 50 proc. koszty uzysku, co dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców myślę jest dobrą wiadomością - powiedział Gliński na briefingu w Sejmie, cytowany przez portal 300polityka.pl.