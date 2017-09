Kontrowersje wokół testamentu Hugh Hefnera

Legendarny biznesmen i założyciel imperium Playboya Hugh Hefner wzbudza kontrowersje nawet po śmierci - media w USA informują jakoby przedsiębiorca i milioner w testamencie pominął swoją ostatnią żonę - modelkę Crystal Harris.

Wdowa nie odziedziczy fortuny po zmarłym przedsiębiorcy - w dokumencie stwierdzono, iż fortunę odziedziczą dzieci biznesmena zaś 31-letnia modelka ma jedynie zostać „otoczona opieką”.

Hefner - założyciel magazynu „Playboy” i wiążącego się z nim biznesowego imperium - miał fortunę szacowaną na 43 miliony dolarów. Teraz pieniądze zostaną podzielone między dzieci biznesmena a część zostanie przekazana na szkołę filmową działającą na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i kilka instytucji charytatywnych.

Wszystko sprowadza się do faktu, iż w 2012 roku małżonkowie podpisywali intercyzę na mocy której modelka Crystal Harris zrzekała się praw do fortuny męża w chwili jego śmierci.

Ślub pary już w 2012 roku wzbudzał emocje, ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi modelki i opinie z tabloidów, wskazujące, iż to właśnie fortuna Hefnera stała za decyzją modelki o zamążpójściu. Mimo to sam Hefner na Twitterze wskazał, iż ogromna różnica wieku nie ma dla niego znaczenia i chce on spędzić czas, który mu pozostał właśnie z modelką.

Hugh Hefner zmarł w wieku 91 lat. Amerykańska prasa jest podzielona w ocenie przedsiębiorcy. Niektóre tytuły po śmierci nazwały go „palącym fajkę hedonistą”.

