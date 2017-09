Mieszkanie plus: Ruszają gminne konsultacje

Ruszają konsultacje publiczne pierwszych lokalizacji programu Mieszkanie Plus połączone z prezentacją zasad działania Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)

Celem konsultacji jest uzyskanie akceptacji gmin dla konkretnych lokalizacji do budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Jak tłumaczy resort budownictwa w komunikacie, ważne jest to, żeby powstające budynki dobrze komponowały się z otoczeniem, ich funkcjonowanie nie powodowało obciążenia finansowego gmin, a przede wszystkim muszą być akceptowane przez lokalne społeczności.

Tam, gdzie jeszcze samorządy nie zgłosiły zainteresowania programem, samorządowcy będą mogli uzyskać opinie swoich mieszkańców dotyczące potrzeby skorzystania z takiej oferty – włączenia jej do wieloletnich lokalnych programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym - czytamy w informacji MIB.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 2 października 2017 r. w Bydgoszczy, zaś kolejne: 9 października w Opolu, 18 października w Lublinie i 30 października w Szczecinie. W każdym z miast wojewoda zaprosił do konsultacji samorządowców, żeby poznać ich oczekiwania związane z funkcjonowaniem i działaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Z kolei rolą Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) jest poszukiwanie działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe. Konsultacje mają pokazać opinie gmin na temat potencjalnych lokalizacji mieszkań budowanych w ramach rządowego programu.