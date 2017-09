GAZETA BANKOWA: Czy to już cyberwojna?

Internet dał pojedynczemu człowiekowi możliwość wpływu na rzeczywistość w niewyobrażalnej skali. Czarną stronę tej mocy wykorzystują terroryści i cyberprzestępcy. Ale zagrożenie kryje się też w mechanizmach sztucznej inteligencji. Czy moloch technologii już wymknął się nam spod kontroli? - to główny temat październikowej edycji „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego już w sprzedaży.

„_Kiedyś czynnikiem napędzającym gospodarki była ropa, teraz będą to dane” - mówi Krzysztof Szubert, wiceminister cyfryzacji w rozmowie „Jakieś ramy musimy ustalić”, poświęconej odpowiedzialności państwa za przestrzeń wirtualną i cyberbezpieczeństwo.

„W wielu obszarach platformy internetowe są znacznie większe niż gospodarki wielu państw, z nieporównanie większym wpływem na rzeczywistość, politykę i gospodarkę” - stwierdza Krzysztof Szubert i przyznaje: „Największe platformy społecznościowe, wyszukiwarki – mają tak silną pozycję na rynku, że nie jesteśmy w stanie wygenerować dla nich konkurencji”.

Jednak minister podkreśla: „Jakieś ramy musimy ustalić, bo technologia pędzi do przodu. Wszystkie najważniejsze zmiany nastąpiły w ostatnich dwudziestu, trzydziestu latach, a w najbliższych pięciu czy dziesięciu będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od technologii niż dotychczas”.

„Na rynkach finansowych pierwiastka ludzkiego jest coraz mniej. Upowszechnienie się handlu wysokich częstotliwości, rozwój robo-doradztwa i pojawianie się znaczących szkód związanych z cyberatakami – to główne składniki tykającej technologicznej bomby” - podkreśla Piotr Rosik w tekście „Giełdy w matni algorytmów”.

„Algorytmy potrafią już nie tylko złożyć i zamknąć zlecenie, ale również przeanalizować rynkowe dane jakościowe mało policzalne, np. wypowiedzi szefów banków centralnych, prezydenta czy premiera i zamienić je w decyzję inwestycyjną” – diagnozuje publicysta „Gazety Bankowej”. Jednak podkreśla, że choć „egzekucja strategii inwestycyjnych w coraz większym stopniu odbywa się poprzez algorytmy i maszyny, to strategie inwestycyjne definiuje jednak człowiek”.

Ważny temat na łamach „Gazety Bankowej” to sprawa transferów finansowych Polski i polskich firm z Unią Europejską. Marek Siudaj dotarł do raportu resortu finansów o tym, ile pieniędzy sprywatyzowane polskie firmy przekazały w różnej formie: dywidend, opłat licencyjnych, usług doradczych i odsetek swoim spółkom-matkom z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i innych krajów. Okazało się, że „Zachód w latach 2005-2015 wydrenował z Polski 538,5 mld zł. To dużo więcej niż nasz kraj w tym czasie uzyskał netto z funduszy unijnych”. Skala wypływu kapitału z Polski była tak duża, że „w roku 2009, gdy Zachód zmagał się ze skutkami kryzysu finansowego, Polska stała się głównym źródłem kapitału, który zapewne uratował niejedną zachodnią firmę”.

Ewa Wesołowska zastanawia się na łamach „Gazety Bankowej”, kiedy ustabilizują się ceny żywności w Polsce. Twierdzi, że „wkrótce opadnie największa fala wzrostu cen owoców i warzyw, mięsa, masła i innych produktów. Drożej już nie będzie, ale era taniej żywności też należy do przeszłości”. Ekspert prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwraca uwagę na szerszy kontekst zjawisk na rynku żywnościowym: „Od 2004 r. żywność zawsze drożała szybciej niż inne towary. Wyjątkiem były czasy deflacji, ale teraz po prostu wracamy do rzeczywistości. Poza tym proszę pamiętać, że Polska podąża za światowym rynkiem żywności, jest jego częścią. Tymczasem według FAO w sierpniu ceny żywności były o 6 proc. wyższe niż w tym samym czasie 2016 r.”

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o tym, że mniej Polaków się zadłuża, ale na większe kwoty, o tym, czy w Polsce zacznie się rewolucyjna zmiana w Internecie, o biznesowych firmach-pożeraczach, o polskim piwie ze 160-letnią tradycją, o renesansie śródmieścia jako miejsca handlowego i najeździe futbolowych przeciętniaków ze świata na Ekstraklasę.

