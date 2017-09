Listonosze właścicielami banku ?

Poczta Polska rozważa możliwość udostępnienia swoim pracownikom akcji Banku Pocztowego - poinformował PAP prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

To na razie jest koncepcja. Bank ją przygotowuje do ewentualnej realizacji” - dodał.

Prezes przyznał, że gdyby taka koncepcja miała zostać zrealizowana, to nie dojdzie do tego w ciągu najbliższego roku.

Prezes nie zdradził więcej szczegółów, ale gdyby doszło do realizacji takiego rozwiązania, to pracownicy Poczty Polskiej staliby się współwłaścicielami Banku Pocztowego.

Sypniewski zaznaczył, że nie jest rozważana możliwość wprowadzenia Banku Pocztowego na warszawską giełdę.

Zarząd Banku Pocztowego opracował jego strategię i to on odpowiada za wybór ścieżki zwiększenia swojego kapitału. (…) Z tego co wiem, to w tych ścieżkach nie ma giełdy, nie jest ona rozważana - powiedział prezes.