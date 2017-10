Polacy będą pracować na emeryturze

54 proc. Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego planuje pozostać na rynku pracy; rezygnację z aktywności zawodowej rozważa 28 proc. ankietowanych - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service.

1 października w życie weszły przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. ZUS spodziewa się, że w ostatnim kwartale tego roku na emeryturę może przejść ok. 331 tys. osób.

Z sondażu wynika, że najczęściej motywacją do pozostania na rynku pracy jest chęć dorobienia do emerytury; wskazało na to 23 proc. ankietowanych. 13 proc. badanych chce nadal pracować, aby uzyskać w przyszłości wyższe świadczenie emerytalne. 18 proc. respondentów planuje pozostać na rynku pracy z powodów pozafinansowych.

Pytanie o plany zawodowe po osiągnięciu wieku emerytalnego zadano także tylko osobom w wieku 60+. W ich przypadku chęć pozostania na rynku pracy wyraziło 60 proc. ankietowanych; przeciwnego zdania było 24 proc. Wśród Polaków między 18 a 24 rokiem życia chęć do pracy po wejściu w wiek emerytalny jest jedna z najmniejszych i wynosi 50 proc. „Jest to spowodowane m.in. oddaloną perspektywą emerytury, która może nie być poważnie brana pod uwagę przez osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rynkiem pracy” - wyjaśniono w raporcie.

Jak podkreślił prezes zarządu Work Service Maciej Witucki, fakt, iż Polacy chcą pracować na emeryturze, jest dobrą informacją dla pracodawców, tym bardziej, że wobec rosnących niedoborów kadrowych, każdy odpływ pracowników to dla firm ogromny kłopot.

„Dzisiejsze świadczenie, które wynosi średnio ok. 1780 zł netto, wielokrotnie nie zaspokaja potrzeb osób starszych. Tym bardziej, że mediana jest o blisko 200 zł niższa. Jednocześnie to, że Polacy chcą pracować na emeryturze” - zauważył.

„W kontekście wchodzących w życie zmian wieku emerytalnego powinna cieszyć informacja, że w grupie 60+ występuje tak duża chęć pozostania na rynku pracy. Bliska perspektywa emerytury i świadomość wysokości świadczeń na pewno działa mobilizująco, ale jest z pewnością skorelowana z większą dostępnością miejsc zatrudnienia - dodał.

Rzadziej o aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego myślą Polacy pracujący na pełny etat niż osoby, które mają inne formy zatrudnienia. Najrzadziej aktywność zawodową deklarują ci, którzy zarabiają poniżej 2000 zł miesięcznie. W ich przypadku różnica w miesięcznych dochodach z pracy i emerytury byłaby niewielka - czytamy w badaniu. Inaczej jest w grupach lepiej zarabiających, w których skłonność do pozostania na rynku pracy jest wyraźnie większa. W przypadku osób otrzymujących 2000-2999 zł odsetek ten wynosi 60,3 proc., a wśród ludzi, których pensja przekracza 3000 zł - 60,5 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez Kantar Millward Brown na próbie osób pracujących (636) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków (1000). Przeprowadzono je w okresie 12-16 września br. (PAP)