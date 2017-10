Ustawy o KRS i SN muszą jeszcze poczekać

Z tego co wiem, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, posłowie nie zajmą się jeszcze prezydenckimi projektami ustaw o KRS i SN - powiedział w poniedziałek wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak dodał, obecnie są one analizowane na zlecenie marszałka Sejmu.

Prezydent Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Przygotowanie ich prezydent zapowiedział w lipcu po zawetowaniu dotyczących tych kwestii ustaw, autorstwa PiS.

Sellin, pytany w poniedziałek w Telewizji Republika, kiedy Sejm zajmie się prezydenckimi projektami ustaw, odparł: „Z tego co wiem, to jeszcze na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się przyszłym tygodniu, jeszcze tego tematu nie będzie”. Dodał, że obecnie trwa analiza propozycji Andrzeja Dudy, zlecona przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. „Życzyłbym sobie, by jednak jak najszybciej to przeprocedować i dokończyć tę reformę, żeby jesienią się to dokonało” - oświadczył.

Dopytywany czy „nie ma wrażenia”, że reforma sądownictwa zakłada głównie zmiany personalne Sellin ocenił, że przewiduje ona wiele rozwiązań, które usprawniają działanie wymiaru sprawiedliwości. „Jest na przykład zasada losowania spraw przez sędziów (…) są też zapisy, które mają przyspieszać procedowanie” - wymieniał.

Jego zdaniem, obecnie często dochodzi do sytuacji, w której sędziowie częściej, niż orzekaniem, zajmują się „sprawami administracyjnymi”.

Złożony do Sejmu prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, zapis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników.

Drugi projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada m.in, że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu, każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych.

