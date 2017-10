Rośnie optymizm konsumentów

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł o 0,11 pkt m/m do 105,38 pkt we wrześniu br., podał instytut badawczy Ipsos. Klimat gospodarczy osiągnął rekordową w tym roku wartość wskaźnika 104,63 pkt w porównaniu do 99,43 pkt z sierpnia.

Polacy bardzo dobrze oceniają stan polskiej gospodarki i kondycji ekonomicznej swoich gospodarstw. Doniesienia raportów ekonomicznych GUS i pozytywne opinie niezależnych ekspertów na temat nadwyżki budżetowej przekraczającej planowane wpływy – np. z uszczelnianych systemów pobierania VAT znacząco poprawiły klimat gospodarczy. Wzrost zatrudnienia oraz płac, jak i pozytywne spojrzenie instytucji ratingowych na najbliższą perspektywę polskiej gospodarki także wpłynęły pozytywnie na klimat gospodarczy - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 5,2 pkt m/m i wyniósł 104,63 pkt. Wskaźnik skłonność do zakupów spadł o 3,29 pkt m/m i wyniósł 105,88 pkt.

Według Ipsos, spadek skłonności do zakupów może wynikać ze stabilnej sytuacji gospodarczej oraz końcowego okresu wakacji i spadku liczby wyjazdów urlopowych.

Wskaźnik bieżący wzrósł o 1,66 pkt m/m i wyniósł 103,46 pkt. Wskaźnik oczekiwań wzrósł o 1,71 pkt m/m i wyniósł 107,98 pkt.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego 13-19 września 2017 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1.000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

