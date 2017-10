Juncker jest niezawodny. Znowu o Polsce i Węgrzech

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył w wywiadzie dla gazety „Bild”, że jest przeciwny sankcjom finansowym przeciwko Polsce i Węgrom dopóki dialog z tymi krajami nie został zakończony.

Jak zaznaczył, „leży mu na sercu” to, by podziały między Wschodem, Zachodem i Środkiem Europy nie uległy dalszemu pogłębieniu.

Juncker przypomniał, że w swoim niedawnym przemówieniu o sytuacji UE „wyraźnie zaznaczył”, że „szacunek dla norm prawnych musi być stałą europejską cnotą”.

Oczywiście, poparł Angelę Merkel i jej decyzję o „zaproszeniu” nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej, co oznaczało złamanie prawa wspólnotowego. Powiedział, że „historia przyzna rację Angeli Merkel”. Jak dodał, niemiecka kanclerz nie podjęła decyzji o otwarciu granicy „w wieży z kości słoniowej”.

Konsultowała to z wieloma osobami), które teraz się chowają. Co by się stało, gdyby pozwolono uchodźcom na dalsze koczowanie w brudzie na dworcu w Budapeszcie? Niemcy postąpiły słusznie; humanitarna postawa przynosi Niemcom zaszczyt - podkreślił szef KE.