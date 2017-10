Motoryzacja nie wierzy w elektromobilność

Plan Rozwoju Elektromobilności, przedstawiony w ubiegłym roku przez rząd, w ocenie aż 68 proc. przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych w Polsce, jest nie do zrealizowania w zakładanych ramach czasowych i ilościowych, wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2017. Nastroje w automotive”. Brak optymizmu to pochodna braku odpowiedniej infrastruktury, w tym sieci doładowywania pojazdów (32 proc.) oraz niska „elektroświadomość” Polaków (27 proc.).

Elektrokierunek, w którym zmierza polski rząd, jest dobry i wpisuje się w europejską politykę elektromobilności. Wszystkie najważniejsze kraje naszego kontynentu również wyszły ze swoimi propozycjami, których celem jest przesiadka kierowców z pojazdów spalinowych do elektrycznych. Najszybciej, bo już od 2025 roku, wprowadzenie zakazu sprzedaży aut z silnikami benzynowymi i diesla planują rządy Norwegii i Holandii, Niemcy mówią o roku 2030, a Francja i Wielka Brytania chcą, by ostatnim rokiem, kiedy w ich kraju będą oferowane samochody z silnikami spalinowymi, był 2040 - powiedział prezes Paweł Gos.

Jego zdaniem, w tych krajach plany rządowe dotyczące elektromobilności są do zrealizowania, ponieważ już obecnie sprzedaje się tam po kilkadziesiąt tysięcy aut elektrycznych rocznie.

O tyle w Polsce z roczną sprzedażą na poziomie kilkuset e-aut, założony cel sprzedaży 1 mln pojazdów z elektrycznym napędem do końca 2025 roku będzie znacznie trudniejszy do osiągnięcia. Jeśli elektromobilność ma być masowa, samochody elektryczne muszą być tańsze lub korzyści wynikające z ich użytkowania, jak i zasięg większe, a infrastruktura do tankowania dostępniejsza – mówi Paweł Gos.