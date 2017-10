Eurostat: spada bezrobocie w Polsce

Wskaźnik sierpniowego bezrobocia w Polsce spadł do 4,7 proc. - poinformowało europejskie biuro statystyczne Eurostat. Był to kolejny miesiąc z rzędu spadku wielkości bezrobocia w Polsce.

Jak podaje Eurostat liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w opisywanym czasie 812 tys. w porównaniu do 834 tys. w lipcu.

Jak informował wcześniej GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 7 proc., wobec 7,1 proc. w lipcu, co oznacza najniższą wartość od 25 lat.

GUS podał, że w sierpniu br. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był zbliżony do notowanego w poprzednich miesiącach. Obserwowano dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia.

W końcu sierpnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1 mln 136,1 tys., tj. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,3 proc., tj. o 3,9 tys.) i z sierpniem ub. roku (o 15,6 proc., tj. o 210,7 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,0 proc., tj. mniej niż przed miesiącem o 0,1 p.proc. i mniej niż przed rokiem o 1,4 p.proc. - informował Urząd.

Jak podał Eurostat sierpniowa wielkość bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,1 proc. co oznacza spadek w porównaniu do sierpnia 2016 r., kiedy to wyniosła 9.9 proc. i było najniższe od lutego 2009 r.

W krajach UE bezrobocie wyniosło w sierpniu 7,6 proc. wobec 7,7 proc. w lipcu i 8,5 proc. w sierpniu 2016 i było najniższe od listopada 2008 r.