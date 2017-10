Fitch dostrzegła rosnący wzrost gospodarczy Polski

Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4 proc. w 2017 roku, a następnie - wskutek wysokiej bazy odniesienia - spadnie do 3,2 proc. w 2018 i 2019 roku, podał Fitch Ratings. Oznacza to podwyższenie prognozy na ten rok o 0,7 pkt proc. wobec oczekiwań z lipca br. oraz podtrzymanie prognoz na lata 2018-2019.

Fitch prognozuje przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 4 proc. w 2017 r. po lepszym niż oczekiwano odczycie PKB w II kw. br. wynoszącym 3,9 proc. r/r. Oznacza to rewizja w górę o 0,7 pkt proc. od czerwca i duży wzrost tempa PKB od 2016 r., gdy PKB wyniosło 2,7 proc. Konsumpcja rośnie dzięki silnemu rynkowi pracy (stopa bezrobocia wyniosła 4,8 proc. w lipcu br. znaczącemu wzrostowi wynagrodzeń (wzrost o 6,6 proc. r/r w sierpniu br.) i transferom dla rodzin. Wydatkowanie funduszy UE w II poł. 2017 roku, uwidocznione również w znaczącym wzroście produkcji budowlano-montażowej w sierpniu (wzrost do 3,5 proc. r/r) pobudzi inwestycje. Agencja prognozuje negatywny wkład popytu zewnętrznego w 2017 roku z uwagi na to, że szybko rosnący popyt wewnętrzny pobudza import - czytamy w komunikacie.