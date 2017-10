UOKiK nie przeszkodzi w przejęciu EDF przez PGE

Finalizacja procesu przejmowania aktywów EDF Polska przez Polską Grupę Energetyczną powinna nastąpić przed końcem listopada - ocenił w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jego zdaniem byłoby „zdumiewające”, gdyby UOKiK nakazał wyłączenie z transakcji Elektrowni Rybnik.

W połowie września Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że zgłosił zastrzeżenia do przejęcia aktywów EDF przez PGE. UOKiK uważa, że mogłoby to stanowić zagrożenie dla konkurencji, a wzrost pozycji PGE mógłby m.in. spowodować spadek obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Według informacji prasowych rozwiązaniem mógłby być wzrost wolumenu energii sprzedanej przez PGE na giełdzie, lub wyłączenie z transakcji Elektrowni Rybnik.

Wiceminister Tobiszowski, pytany w poniedziałek o tę kwestię podczas briefingu prasowego w Katowicach, ocenił, że warunek wyłączenia rybnickiej elektrowni z transakcji byłby - jak powiedział - „zdumiewający”. Jego zdaniem jest zastanawiające, że choć transakcja zakupu polskich aktywów EDF przez PGE jest omawiana od wielu miesięcy, dopiero w ostatnim czasie pojawiły się w tej sprawie uwagi i zastrzeżenia.

Ufam, że do końca listopada ten proces zostanie dopięty i Polska Grupa Energetyczna dopnie formalnie wszystkie kwestie dotyczące tego procesu, w tym nabycia m.in. Rybnika – powiedział Tobiszowski, powołując się - odnośnie listopadowego terminu domknięcia transakcji - na sygnały, jakie otrzymał z PGE.

Mam nadzieję, że ten proces - tak jak zaplanowaliśmy - będzie dopięty do finału. Osobiście myślałem, że będzie to może wrzesień czy październik; teraz mamy sygnały, że może koniec listopada - niech będzie i koniec grudnia; nam to wystarczy, bo to przyszły rok będzie czasem, kiedy musimy zbudować plan inwestycji, tak dla polskiego ciepłownictwa, jak i dla Elektrowni Rybnik - podkreślił Tobiszowski.