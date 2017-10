Premier: Polska liderem UE w wykorzystaniu środków unijnych

Finanse publiczne są stabilne i bezpieczne - zapewniła w poniedziałek w TVP premier Beata Szydło. Zapowiedziała, że w najbliższym czasie zaprezentowany zostanie wynik wykorzystania środków unijnych. Szefowa rządu zaznaczyła też, że ruszają inwestycje drogowe i kolejowe.

Premier stwierdziła, że sytuacja polskiego budżetu jest doskonała i zaznaczyła, że nadwyżka budżetowa na koniec sierpnia bieżącego roku wynosiła blisko 5 mld zł.

„Pewnie do końca roku te wskaźniki nieco się zmienią, bo właśnie rusza intensywny proces inwestycyjny, ale możemy powiedzieć dzisiaj, że finanse publiczne są stabilne i bezpieczne” - powiedziała szefowa rządu.

Pytana o to, w jakich obszarach najbardziej potrzebne są obecnie inwestycje odpowiedziała, że ”z dużym impetem ruszają inwestycje drogowe i kolejowe„.

Poinformowała, że w ubiegłym tygodniu rozmawiała z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim na temat wykorzystania środków unijnych.

Premier pytana o dobre wyniki PiS w sondażach oceniła, że to wynik realizacji obietnic wyborczych.

„Jesteśmy wiarygodni, pokazaliśmy, że potrafimy dbać o finanse publiczne, że budżet pod naszymi rządami ma się doskonale, walczymy z patologiami, Polacy nam zaufali i nie zawiedliśmy ich zaufania” - powiedział Szydło.

„To nie znaczy, że możemy powiedzieć tak, że nie powinniśmy jeszcze więcej i jeszcze lepiej pracować, dlatego że te zobowiązania, które złożyliśmy - bardzo ambitne zresztą - one wymagają naszej skuteczności i pracy” - dodała szefowa rządu.

W najbliższych miesiącach rząd zaprezentuje pakiet rozwiązań, które wsparłyby emerytów i dałyby możliwość podwyższenia świadczeń emerytalnych - zapowiedziała w poniedziałek premier Beata Szydło.

„Poza normalną waloryzacją, która następuje zgodnie z ustawą, chcemy przygotować też pakiet rozwiązań, które wsparłyby emerytów i dałyby też możliwość, by emerytury były wyższe. Ale to wymaga czasu i doprecyzowania. Myślę, że w najbliższych miesiącach taką ofertę przedstawimy. A kiedy ona zostanie wprowadzona, to będziemy również mogli powiedzieć po tym, kiedy na koniec roku będziemy wiedzieli, jaka jest dokładnie sytuacja budżetowa” - zapowiedziała szefowa rządu.